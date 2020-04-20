Google Pay в процесі розробки своєї банківської картки

Новини Бізнесу:Таким чином компанія має намір конкурувати з Apple і її кредитною карткою Apple Card.

Компанія Google працює над власною банківської картою, інтегрованою в платіжний сервіс Google Pay.

Про це повідомляє видання TechCrunch, передає "Економічна правда". За їх даними, картка буде випущена спільно з банками Citi і Stanford Federal Credit Union.

Фізична і віртуальна карти будуть мати свої реквізити. Користувачі в разі втрати фізичної карти зможуть заблокувати її і користуватися віртуальною, аналогічно вони зможуть згенерувати новий номер віртуальної карти, якщо старий потрапив до шахраїв.

У Google відзначили, що "вивчають можливості співпраці з банками США", в тому числі зі своїми головними партнерами - Citi і Stanford Federal Credit Union".

За даними джерела видання, компанія має намір конкурувати з Apple і її кредитною карткою Apple Card.