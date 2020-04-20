Президент планує закрити питання про заборгованість лікарям найближчим часом

Новини Бізнесу:Президент також акцентував увагу на тому, що слід продовжувати забезпечувати лікарів засобами захисту та пояснювати алгоритми, як вберегтися від інфікування.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання із заборгованостями лікарям та іншим медичним працівникам треба закривати найближчим часом. Як повідомляє прес-служба Офісу президента, про це йшлося на традиційній нараді під головуванням глави держави щодо питань боротьби з коронавірусом.

"Треба закрити питання із заборгованостями лікарям найближчим часом. Немає значення, з яких причин вони виникли. Ми продумали, щоб бюджет містив усі ресурси для вирішення проблем. Я розумію, що заборгованості точкові, однак починайте виплачувати їх якомога швидше. У бюджеті, серед іншого, закладено й додаткове фінансування для тих, хто бореться з коронавірусом. Усе це медики мають отримати вже з квітня", - наголосив Зеленський.

Президент також акцентував увагу на тому, що слід продовжувати забезпечувати лікарів засобами захисту та пояснювати алгоритми, як вберегтися від інфікування. Наголошується, що за останні дві доби було зафіксовано найбільше випадків зараження коронавірусом порівняно з попереднім періодом поширення інфекції.

На нараді повідомили, що це можна пов’язати з Великодніми святами, адже минулої неділі понад 100 тис. українців таки відвідали заходи у церквах, а симптоми недуги проявляються найчастіше на 5-6 день після зараження.

"Дуже сподіваюся, що українці свідомі ризиків зараження на цей Великдень у церквах. "Великдень вдома" - правильний хід, аби люди знали, що саме цього року треба на це велике свято залишитися вдома. Це допоможе вберегти здоров’я та життя багатьох, щоб наступного року знову можна було відвідати богослужіння та відсвяткувати Великдень традиційно й без обмежень", - зазначив Зеленський.