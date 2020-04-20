Скачать
Понеділок, 20.04.2020
Який радіаційний фон у Києві на сьогодні
Який радіаційний фон у Києві на сьогодні
Президент розповів про послаблення карантину після 24 квітня
Президент розповів про послаблення карантину після 24 квітня
Глава УЄФА висловився з приводу футбольного сезону у Європі
Глава УЄФА висловився з приводу футбольного сезону у Європі
Ідеї для ніжного весняного манікюру 2020
Ідеї для ніжного весняного манікюру 2020

Президент планує закрити питання про заборгованість лікарям найближчим часом

Президент планує закрити питання про заборгованість лікарям найближчим часом
15:35 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини Бізнесу:Президент також акцентував увагу на тому, що слід продовжувати забезпечувати лікарів засобами захисту та пояснювати алгоритми, як вберегтися від інфікування.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання із заборгованостями лікарям та іншим медичним працівникам треба закривати найближчим часом. Як повідомляє прес-служба Офісу президента, про це йшлося на традиційній нараді під головуванням глави держави щодо питань боротьби з коронавірусом.

"Треба закрити питання із заборгованостями лікарям найближчим часом. Немає значення, з яких причин вони виникли. Ми продумали, щоб бюджет містив усі ресурси для вирішення проблем. Я розумію, що заборгованості точкові, однак починайте виплачувати їх якомога швидше. У бюджеті, серед іншого, закладено й додаткове фінансування для тих, хто бореться з коронавірусом. Усе це медики мають отримати вже з квітня", - наголосив Зеленський.

Президент також акцентував увагу на тому, що слід продовжувати забезпечувати лікарів засобами захисту та пояснювати алгоритми, як вберегтися від інфікування. Наголошується, що за останні дві доби було зафіксовано найбільше випадків зараження коронавірусом порівняно з попереднім періодом поширення інфекції.

Google Pay в процесі розробки своєї банківської картки

На нараді повідомили, що це можна пов’язати з Великодніми святами, адже минулої неділі понад 100 тис. українців таки відвідали заходи у церквах, а симптоми недуги проявляються найчастіше на 5-6 день після зараження.

"Дуже сподіваюся, що українці свідомі ризиків зараження на цей Великдень у церквах. "Великдень вдома" - правильний хід, аби люди знали, що саме цього року треба на це велике свято залишитися вдома. Це допоможе вберегти здоров’я та життя багатьох, щоб наступного року знову можна було відвідати богослужіння та відсвяткувати Великдень традиційно й без обмежень", - зазначив Зеленський.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Медики, Гроші, Лікарі, Виплати.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Поливаний понеділок 2020: традиція свята та походження
02 Ідеї для ніжного весняного манікюру 2020
03 ФК "Альянса Ліма" оформив трансфер з "Манчестер Сіті"
04 Італійський клуб Серії А погодив трансфер з АПЛ "Вулверхемптон"
05 Кіліана Мбаппе визнано найшвидшим футболістом сезону
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
На Великдень нацполіція порушила 5 кримінальних проваджень
На Великдень нацполіція порушила 5 кримінальних проваджень
У Польщі горів полігон з хімвідходами
У Польщі горів полігон з хімвідходами
Коронавірус у Росії: 43 тисячі осіб інфіковані COVID-19
Коронавірус у Росії: 43 тисячі осіб інфіковані COVID-19
Які країни Європи стали першими послаблювати карантин
Які країни Європи стали першими послаблювати карантин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся