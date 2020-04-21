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Вівторок, 21.04.2020
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Антон Геращенко: Кабмін виділив 100 млн грн на ліквідацію пожеж

Антон Геращенко: Кабмін виділив 100 млн грн на ліквідацію пожеж
12:35 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: unsplash

Новини Бізнесу:На гасіння лісових пожеж у зоні відчуження ЧАЕС було виділено 100 млн грн, повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Витрати на гасіння лісових пожеж в Україні несе служба з надзвичайних ситуацій. А в разі нестачі коштів вони виділяються з резервного фонду Кабінету Міністрів України. Так, на гасіння пожеж у зоні ЧАЕС рішенням Кабміну було виділено - 100 мільйонів гривень", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Геращенко також зазначив, що уряд вивчає досвід Білорусі у сфері розподілу витрат на ліквідацію лісових пожеж.

"У Білорусі управління лісового господарства оплачують усі витрати рятувальників на ліквідацію лісових пожеж - пальне, харчування, відрядження, ремонт техніки тощо. ... Така політика стимулює лісгоспи вкладати кошти в запобігання лісовим пожежам, а не в подальшу багатомільйонну оплату важкої та небезпечної праці рятувальників", - заявив він.

"Ми вивчаємо досвід Білорусі у справі організації протипожежних заходів у лісах і пропонуватимемо наслідувати його в тій частині, яка буде корисна для України", - додав Геращенко.

Як повідомлялося, станом на 7:00 21 квітня в зоні відчуження підрозділи ДСНС надають допомогу ДАЗВ у гасінні пожеж на території Корогодського, Луб'янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв. Основні зусилля спрямовані на локалізацію трьох осередків (с. Розсоха, с. Крива Гора і с. Рудьки - с. Буряківка) тління пнів, залишків деревини та одного торфовища в осередках, пройдених вогнем.

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У Житомирській області станом на ранок 21 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам лісгоспів на території ДП "Овруцьке ЛГ", "Овруцьке СЛГ" Житомирської області з гасіння окремих осередків тління трав'яного настилу, пнів і деревини. У Словечанському лісовому господарстві станом на ранок 21 квітня пожежу лісової підстилки локалізовано. Залишається один не локалізований осередок горіння на території ДП "Овруцьке СЛГ" Виступовицького лісництва, неподалік сіл Жолудівка й Журба.

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Экономика, Кабмин, Финансі, Збитки, Пожежі.
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