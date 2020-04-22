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Держслужба зайнятості: на час карантину мінімальна допомога з безробіття буде перерахована

Держслужба зайнятості: на час карантину мінімальна допомога з безробіття буде перерахована
06:30 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новини Бізнесу:Рішення застосовується з початку оголошення карантину, тобто з 12 березня, і діятиме протягом 30 календарних днів після завершення карантину.

В Україні на час карантину мінімальна допомога з безробіття становитиме 1 тис. грн, повідомляють у Державній службі зайнятості.

"Соціальний захист найвразливіших категорій безробітних посилено. Розмір виплат для осіб, які отримують мінімальну допомогу з безробіття без урахування заробітної плати та страхового стажу, на період карантину підвищено з 650 грн до 1000 грн", - повідомив відділ комунікацій Державного центру зайнятості.

Мінімальний розмір допомоги з безробіття підвищено:

- для тих, хто протягом 12 місяців, що передували реєстрації в службі зайнятості, мають страховий стаж менше ніж 6 місяців або звільнені з останнього місця роботи з негативних причин;

- для молодих людей, які закінчили або припинили навчання в середньому та вищому навчальному закладі, звільнилася зі строкової військової служби і які потребують сприяння в працевлаштуванні на перше робоче місце;

- для внутрішньо переміщених осіб, які документально не можуть підтвердити періоди своєї зайнятості.

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Крім того, всім безробітним, які стали на облік у період карантину та отримують допомогу у мінімальному розмірі (650 грн.), допомогу буде перераховано з першого дня реєстрації в службі зайнятості.

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Гроші, Финансі, Допомога, Безробіття, Виплати, Державна служба зайнятості, Зростуть, Перерахунок.
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