Експерти розповіли, що буде з українськими зарплатими після карантину

Новини Бізнесу:Трудові мігранти, які повернулися додому, повністю змінять ситуацію на ринку праці.

Після того, як Пенсійний фонд перерахував показник середньої зарплати за лютий, експерти зробили прогноз, що буде з зарплатами далі.



Про це повідомляє Сегодня.uа. "Три експерти з чотирьох бачать у другому кварталі зниження заробітків найманих працівників", - йдеться в повідомленні.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин очікує різкого обвалу зарплат – більш ніж на 12% від нинішніх середніх 10 847 гривень, або до 9,5 тисячі гривень. Зниження середніх зарплат буде викликане простоєм на виробництві та у сфері сервісу через карантин.

З його прогнозом згоден і керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин. Він вважає, що номінально заробітки зростуть за квартал майже на 1 тисячу гривень, до 11,8 тисячі гривень, але за фактом через неповну зайнятість, яка може розтягнутися на два місяці, люди отримають на руки приблизно 2/3 цієї суми, або менш як 8 тисяч гривень. Особливо постраждають держслужбовці, яким держава уріже доплати та надбавки до окладів.

Голова Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський оцінює, що рівень середньої зарплати за квартал становитиме 10,5 тисячі гривень. "Зниження середньомісячної заробітної плати пов'язано із зупинкою багатьох підприємств, падінням доходів компаній у період карантину, зростанням безробіття та збільшенням боргів із зарплати", – додав експерт.

Віце-президент з питань економічної політики в Українському союзі промисловців і підприємців (УСПП) Віктор Скаршевський згадав дві протилежні тенденції: зростання пропозиції робочої сили через повернення сотень тисяч трудових мігрантів в Україну та скорочення попиту на робочу силу.

"Влада з березня поставила українську економіку на "стоп-кран", – зазначив Віктор Скаршевський. – Природно, що за різкого збільшення пропозиції й такого самого різкого зниження попиту на робочу силу на ринку праці зарплати у більшості працівників знизяться. Середня зарплата після скасування карантину, якщо це станеться не пізніше 1 червня, все ж до кінця кварталу трохи підвищиться й може становити близько 11 тисяч гривень/місяць".

Кабінет міністрів спростив отримання допомоги з безробіття на період карантину. Реєстрація безробітних та призначення виплати тепер здійснюється з першого дня після подання заяви, а не з сьомого, як було раніше. Мінімальна допомога по безробіттю на час карантину збільшена з 650 до 1 тисячі гривень.