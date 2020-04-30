Fitch погіршило прогнози восьми українських банків

Новини Бізнесу:Довгостроковий рейтинг дефолту емітента банків підтверджений на рівні "B".

Міжнародне рейтингове агентство Fitch підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) 8 українських банків на рівні "B", але переглянуло прогноз рейтингів у бік погіршення. Про це повідомляється на сайті агентства.

"Рейтингові дії слідують за переглядом Fitch прогнозу суверенного рейтингу України з рівня "позитивного" на "стабільний" з урахуванням прогнозованого несприятливого впливу пандемії COVID-19", - наголошується в повідомленні.

В результаті прогнози рейтингу "Ощадбанку", "Укрексімбанку", "Приватбанку", "Укргазбанку", "Креді Агріколь Банку", "Прокредит Банку" та "Правексбанку" були погіршені з "позитивного" на "стабільний", а ПУМБ – зі "стабільного" на "негативний".

Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство Fitch прогнозує, що українська економіка скоротиться на 6,5% у 2020 році у зв'язку з негативним впливом коронавіруса, введеними українською владою карантинними заходами та девальвованою національною валютою.