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Четвер, 30.04.2020
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Fitch погіршило прогнози восьми українських банків

Fitch погіршило прогнози восьми українських банків
05:21 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новини Бізнесу:Довгостроковий рейтинг дефолту емітента банків підтверджений на рівні "B".

Міжнародне рейтингове агентство Fitch підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) 8 українських банків на рівні "B", але переглянуло прогноз рейтингів у бік погіршення. Про це повідомляється на сайті агентства.

"Рейтингові дії слідують за переглядом Fitch прогнозу суверенного рейтингу України з рівня "позитивного" на "стабільний" з урахуванням прогнозованого несприятливого впливу пандемії COVID-19", - наголошується в повідомленні.

В результаті прогнози рейтингу "Ощадбанку", "Укрексімбанку", "Приватбанку", "Укргазбанку", "Креді Агріколь Банку", "Прокредит Банку" та "Правексбанку" були погіршені з "позитивного" на "стабільний", а ПУМБ – зі "стабільного" на "негативний".

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Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство Fitch прогнозує, що українська економіка скоротиться на 6,5% у 2020 році у зв'язку з негативним впливом коронавіруса, введеними українською владою карантинними заходами та девальвованою національною валютою.

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Fitch, Банк, Прогноз, Фінансова криза, Агенство Fitch.
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