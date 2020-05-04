Який курс долара після довгих вихідних

Новини Бізнесу:Гривня за офіційним курсом четвертий день поспіль зростає до долара - до 26,96 грн/дол.

Національний банк України на понеділок, 4 травня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,96 грн/дол., тобто гривня четвертий день поспіль, зросла до долара - на цей раз на одну копійку.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлений на рівні 29,29 грн/євро, що на 5 копійок нижче за попередній показник.

Національний банк України на четвер, 30 квітня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,97 грн/дол., тобто гривня третій день поспіль, зросла до долара - на цей раз на 8 копійок.