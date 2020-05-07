Бюджетні порушення на 50 мільярдів гривень виявлено Рахунковою палатою

Новини Бізнесу:Сума порушень у 2,9 рази перевищує ту, яка була виявлена в 2018 році.

Рахункова палата за підсумками 2019 року виявила бюджетні порушення та недоліки на суму 50 мільярдів гривень.

Про це повідомила прес-служба відомства з посиланням на слова голови Рахункової палати Валерія Пацкана.

"Рахункова палата у 2019 році перевірила 602 об'єкти та встановила порушення та недоліки на загальну суму майже 50 мільярдів гривень", - цитує прес-служба слова Пацкана.

За словами голови Рахункової палати, сума порушень у 2,9 раза перевищує ту, яка була виявлена у 2018 році.

Зокрема, 65% (32,1 мільярда гривень) виявлених порушень становили порушення бюджетного законодавства; майже 30% (14,7 мільярда гривень) - неефективні управління коштами та їх використання; ще 6% (3 мільярди гривень) - порушення і недоліки при адмініструванні дохідної частини державного бюджету.

Крім того, за результатами проведених протягом року контрольних заходів встановлено недонадходження до державного бюджету на загальну суму майже 38,8 мільярда гривень.

Згідно з повідомленням, обсяг перевірених коштів становить понад 763 мільярди гривень.

Як повідомляв УНІАН, Україна у 2019 році посіла 26 місце серед 117 країн світу в міжнародному рейтингу бюджетної прозорості відповідно до критеріїв найбільшої міжнародної мережі дослідників бюджетної прозорості International Budget Partnership, піднявшись на 13 позицій у порівнянні з попередніми результатами рейтингу у 2017 році.