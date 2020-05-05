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Вівторок, 05.05.2020
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Держбюджет України пішов у мінус майже на 24 мільярди гривень

Держбюджет України пішов у мінус майже на 24 мільярди гривень
19:15 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новини Бізнесу:За підсумками січня-квітня план надходжень до держбюджету виконано на 86,1%.

Доходи загального фонду державного бюджету України у квітні виконано на 84,3%, а за підсумками січня-квітня 2020 року - на 86,1%, повідомила прес-служба Міністерства фінансів України.

Повідомляється, що у квітні 2020 року до загального фонду державного бюджету надійшло 90,9 млрд грн, з цієї суми майже 43 млрд грн надійшло від Нацбанку, який відповідно до закону «Про Національний банк України» щорічно, після підтвердження його річної фінансової звітності зовнішнім аудитом і затвердження її Радою НБУ, перераховує до державного бюджету частину свого прибутку.

«З огляду на терміни сплати податків і зборів, основними податками, які наповнювали загальний фонд державного бюджету у звітному періоді, були: податок на доходи фізичних осіб і військовий збір - 8,5 млрд грн; податок на додану вартість - 7,7 млрд грн (сальдо), а також акцизний податок з вироблених в Україні товарів - 5,9 млрд грн», - йдеться в повідомленні.

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Крім того, 19,6 млрд грн надійшло до загального фонду держбюджету у вигляді митних платежів. Водночас відшкодування ПДВ становило 12 млрд гривень.

За підсумками січня-квітня нинішнього року державний бюджет було виконано з дефіцитом у розмірі 23,5 млрд грн, зокрема загальний фонд - з дефіцитом 33 млрд грн.

Також повідомляється, що за січень-квітень 2020 року соціальні витрати, витрати на оборону, на обслуговування боргу і дотації місцевим бюджетам повністю профінансовано згідно з розписом на підставі платіжних доручень. Так, за оперативними даними Державної казначейської служби, витрати із загального фонду державного бюджету за 4 місяці 2020 року становили 308,9 млрд грн, або 87,5% від розпису звітного періоду.

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«Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-квітень 2020 становили 108 млрд грн, або 84,1% від запланованих на цей період», - сказано в повідомленні.

Загалом від розміщення ОВДП, за даними Міністерства фінансів, на фінансування держбюджету залучено 73,8 млрд грн (97% від плану), зокрема за рахунок випуску ОВДП в іноземній валюті - 41,3 млрд грн (1,2 млрд дол. США і 0,30 млрд євро). Із зовнішніх джерел залучено 34,2 млрд грн (66% від плану), зокрема 33,9 млрд грн шляхом розміщення 10-річних євробондів на суму 1,25 млрд євро під 4,375% річних.

При цьому наголошується, що платежі з погашення державного боргу за січень-квітень 2020 року становили близько 71,3 млрд грн (81,8% плану), платежі з обслуговування - 41,1 млрд грн (94,2% плану).

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Як повідомлялося, 13 квітня Верховна Рада прийняла зміни до державного бюджету України на 2020 рік, які необхідні для боротьби з COVID-19 і передбачають підвищення бюджетного дефіциту в три рази - до 298 млрд грн. Згідно з внесеними змінами, доходи держбюджету складуть 975,8 млрд грн, витрати - 1,266 трлн грн, обсяг державного боргу - 2,387 трлн грн.

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Нацбанк, Финансі, Україна, Мінфін, Держбюджет.
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