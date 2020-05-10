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Експерти прогнозують, що долар підніметься після карантину

Експерти прогнозують, що долар підніметься після карантину
21:36 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Unsplash

Новини Бізнесу:Експерти прогнозують, що долар може подорожчати, якщо цього року відкриється туристичний сезон.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин і президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко прогнозує, що курс долара в Україні після пом'якшення карантину буде залишатися стабільним весь наступний тиждень.

Про це він розповів виданню «Сегодня».

"І фінансові аналітики, і підприємці чекали більшого ослаблення карантину, насамперед - змін у роботі пасажирського транспорту, але цього не сталося. Немає транспорту - немає клієнтів, покупців. А товарів і так достатньо, у тому числі критичного імпорту, такого як паливо. Тому на наступному неповному робочому тижні стабільність на міжбанківському ринку навряд чи буде порушена", - прокоментував Охріменко.

Експерт Олег Пендзин дотримується подібної думки: "Якісь значні зміни курсу можливі тільки після повної відміни карантину, яку уряд має намір розпочати з 22 травня, тому я не чекаю змін курсу наступного тижня", - зазначив експерт.

З початку 2020 року обсяг готівки в Україні зріс на 30 мільярдів гривень

Андрій Шевчишин, навпаки, очікує невеликих змін вже після свят. Це пов'язано з тим, що значна частина бізнесу отримає з 11 травня можливість працювати.

Національний банк України на вівторок, 12 травня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,82 грн/дол., тобто гривня другий день поспіль залишилася на рівні попереднього показника.

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Валюта, Экономика, Гроші, Финансі, Долар, Курс валюти.
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