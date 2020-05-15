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П'ятниця, 15.05.2020
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В Україні звільнили з посад очільників дев'яти митниць

В Україні звільнили з посад очільників дев'яти митниць
18:59 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новини Бізнесу:Зокрема, було звільнено виконувача обов‘язків начальника Закарпатської митниці.

В.о. начальника Закарпатської митниці та ще 8 очільників митниць було звільнено.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола.

"Щойно на колегії в Києві звільнили виконувача обов‘язків начальника Віктора Івануса", - повідомив Глагола.

За інформацією журналіста, цю посаду має зайняти Олександр Богаш, який до цього працював на Одеській митниці, а останні два місяці працює на Закарпатті.

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"Але наказу про призначення ще нема", - уточнив Глагола.

Крім того, за словами журналіста, на сьогоднішній колегії звільнили також очільників ще кількох митниць - Одеської, Північної, Поліської, Слобожанської, Енергетичної, Подільської, Буковинської та Азовської.

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Україна, Митниця, Звільнення.
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