В Україні звільнили з посад очільників дев'яти митниць

Новини Бізнесу:Зокрема, було звільнено виконувача обов‘язків начальника Закарпатської митниці.

В.о. начальника Закарпатської митниці та ще 8 очільників митниць було звільнено.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола.

"Щойно на колегії в Києві звільнили виконувача обов‘язків начальника Віктора Івануса", - повідомив Глагола.

За інформацією журналіста, цю посаду має зайняти Олександр Богаш, який до цього працював на Одеській митниці, а останні два місяці працює на Закарпатті.

"Але наказу про призначення ще нема", - уточнив Глагола.

Крім того, за словами журналіста, на сьогоднішній колегії звільнили також очільників ще кількох митниць - Одеської, Північної, Поліської, Слобожанської, Енергетичної, Подільської, Буковинської та Азовської.