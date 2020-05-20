Реорганізації не буде: Кабмін ліквідував Офіс фінконтролю

Новини Бізнесу:Таким чином, уряд скасував рішення про реорганізацію Державної аудиторської служби, на базі якої був створений Офіс фінконтролю.

Кабінет міністрів України ухвалив рішення скасувати постанову про реорганізацію Державної аудиторської служби та ліквідувати Офіс фінансового контролю, який був створений на базі служби.

Відповідне рішення було прийнято в ході сьогоднішнього засідання уряду.

Також Кабмін постановив створити комісію з ліквідації Офісу фінконтролю і затвердити головою комісії заступника голови Держаудитслужби Юлію Соляник.

У пояснювальній записці до даного рішення зазначається, що в цей час здійснення державного фінансового контролю забезпечує Держаудитслужба, яка не ліквідована і знаходиться в стадії реорганізації в Офіс фінконтролю.

Як повідомляв УНІАН, у грудні минулого року Кабінет міністрів створив новий орган - Офіс фінансового контролю на базі Державної аудиторської служби. Офіс здійснює аналіз інформації про використання державних ресурсів і проводить контрольні заходи щодо високоризикових операцій. Діяльність Офісу фінансового контролю проводиться під керівництвом міністра фінансів.