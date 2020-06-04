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Маркарова повертається в бізнес

Маркарова повертається в бізнес
15:25 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини Бізнесу:Ексміністр фінансів України Оксана Маркарова заявила про повернення у бізнес.

Про це Маркарова написала на своїй сторінці у Facebook.

"Виспалась, обговорила багато пропозицій та ідей, порадилась з родиною (у них тепер право вето на всі мої плани, як мінімум, на 5 років), вирішила. Повертаюсь в бізнес, все з початку. Стартап Arсhidata зареєстровано 2.06. Деталі згодом", - написала Маркарова.

Вона також зазначила, що має чимало завдань і поза бізнесом.

"З командою, яка має величезний досвід реформ і роботи з глобальними інвесторами, працюватимемо над розвитком фондового ринку через зареєстровану вчора Фундацію розвитку ринку капіталу. Наглядова Рада Києво-Могилянської академії: активізую свою роботу на користь найкращого українського університету. Тому що "час плинний, а Могилянка - вічна", - зауважила Маркарова.

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Як повідомлялось, Оксана Маркарова із 8 червня 2018 року виконувала обов'язки міністра фінансів, а з 22 листопада 2018 року до 4 березня 2020 року була міністром фінансів України.

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Бизнес, Финансі, Оксана Маркарова, Міністр фінансів.
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