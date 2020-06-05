Скачать
П'ятниця, 05.06.2020
Малюська: Ми невпинно наближаємось до великого розпродажу тюрем
Малюська: Ми невпинно наближаємось до великого розпродажу тюрем
КСУ перевірить конституційність постанови Кабміну про введення карантину
КСУ перевірить конституційність постанови Кабміну про введення карантину
Сенсація на першому топ-матчі після рестарту УПЛ
Сенсація на першому топ-матчі після рестарту УПЛ
Експорт української мороженої риби зріс на 22%
Експорт української мороженої риби зріс на 22%

Міністр фінансів: Ми пройшли кризовий етап в економіці

Міністр фінансів: Ми пройшли кризовий етап в економіці
02:35 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини Бізнесу:Міністр фінансів впевнений, що цьогорічний бюджет буде виконаний.

У Міністерстві фінансів впевнені, що Україна пройшла кризовий етап в економіці, а державний бюджет на 2020 рік буде виконано.

Про це в ефірі "Право на владу" сказав міністр фінансів України Сергій Марченко.

"Зараз є всі підстави вважати, що ми пройшли кризовий етап в економіці. Я сподіваюсь, що червень місяць буде більший в плані наповнень бюджету. У нас є всі підстави казати, що бюджет цього року буде виконаний. Ми маємо можливість підняти економічну динаміку до кінця року", - сказав Марченко.

Він також зазначив, що кредит від МВФ дозволить Україні пережити складні наслідки економічної кризи, викликаної епідемією коронавірусу.

Милованов: Тимошенко кинула МВФ і після цього нам більше не довіряють

Як відомо, Україна має отримати перший транш від МВФ вже найближчим часом у розмірі $1,9 мільярда.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Бюджет, Мінфін, Сергій Марченко.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Малюська: Ми невпинно наближаємось до великого розпродажу тюрем
02 КСУ перевірить конституційність постанови Кабміну про введення карантину
03 Милованов: Тимошенко кинула МВФ і після цього нам більше не довіряють
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
США в ОБСЄ зробили нову заяву щодо Криму
США в ОБСЄ зробили нову заяву щодо Криму
УЗ призначила п’ять додаткових регіональних поїздів на вихідні
УЗ призначила п’ять додаткових регіональних поїздів на вихідні
Міністр фінансів: Ми пройшли кризовий етап в економіці
Міністр фінансів: Ми пройшли кризовий етап в економіці
Північна Македонія знову ввела комендантську годину
Північна Македонія знову ввела комендантську годину
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся