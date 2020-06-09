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ПриватБанк виграв справу у Верховному Суді

ПриватБанк виграв справу у Верховному Суді
14:41 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новини Бізнесу:Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку, передає УНН.

Верховний Суд відмовив колишньому голові правління ПриватБанку Олександру Дубілету у позові до банку про захист честі, гідності і ділової репутації та про зобов'язання спростувати недостовірну інформацію.

"Постановою Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 27 травня 2020 року було повністю задоволено касаційну скаргу ПриватБанку, скасовано рішення судів попередніх інстанцій й відмовлено колишньому голові правління банку пану Олександру Дубілету в задоволенні позову про захист честі, гідності і ділової репутації. Це перша перемога державного банку у Верховному Суді у справах із захисту честі, гідності та ділової репутації", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що колишній керівник банку з 2017 року намагався визнати недостовірною інформацію, поширену на пресконференції 4-го липня 2017 року, а саме: що "при видачі кредитів порушувались як нормативні документи Національного банку України, так і внутрішні документи самого банку".

"Всі 36 кредитів були підписані головою правління банку з перевищенням повноважень, які надавалися йому відповідними документами банку, у зв'язку з чим банк звернувся до Генеральної прокуратури України із заявами про вчинення кримінальних правопорушень", - розповіли у Приватбанку.

Там нагадали, що йшлося про 36 кредитних договорів, укладених під час так званої "трансформації" корпоративного кредитного портфелю банку, проведеної колишніми власниками банку напередодні його націоналізації.

Аналогічний позов був поданий до Печерського райсуду і колишнім власником банку Ігорем Коломойським.

"Однак справа за його позовом і досі перебуває на розгляді у суді першої інстанції", - розповіли у ПриватБанку.

Як повідомлялося в УНН, ПриватБанк вимагає перегляду попередніх судових рішень, за якими з нього на користь Суркісів було стягнуто близько 407 млн гривень (у 2018 році).

Підставою для подачі відповідних заяв стало встановлення ПриватБанком обставини, що у Лондонському суді Суркіси підтвердили свою спільну власність з колишнім акціонером банку в медіагрупі "1+1".

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Нагадаємо, 15 червня 2020 року Велика Палата Верховного Суду продовжить розгляд іншої справи за позовом родини Суркісів, а саме - про скасування рішення НБУ щодо визначення членів сім’ї Суркісів, пов’язаними з ПриватБанком особами та про визнання нечинними договорів обміну їх депозитів обсягом 1 млрд грн на акції додаткової емісії ПриватБанку під час націоналізації (bail-in).

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ПриватБанк, Суд, Рішення, Суркіси, Виграв.
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