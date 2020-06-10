Програма stand-by: МВФ виділить $5 млрд Україні

Новини Бізнесу:МВФ схвалив кредит Україні на суму в п’ять мільярдів доларів.

Міжнародний валютний фонд затвердив 18-місячну програму підтримки України на 5 мільярдів доларів.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Фонду.

"Нова програма спрямована на те, щоб допомогти Україні впоратися з проблемами пандемії COVID-19 шляхом забезпечення платіжного балансу та бюджетної підтримки, зберігаючи при цьому досягнення та просуваючи невеликий набір ключових структурних реформ, щоб гарантувати, що Україна готова повернутися до зростання, коли криза закінчиться", - повідомили в МВФ.

Повідомляється, що перший транш, який надійде в Україну найближчим часом, складе 2,1 мільярда доларів. Решту грошей надійдуть протягом 18 місяців чотирма платежами.

Дану інформацію підтвердив також президент України Володимир Зеленський.

"Перший транш від МВФ складе 2,1 мільярда доларів. Це на 200 мільйонів більше, ніж очікувалося раніше", - повідомив президент.

Крім нової програми у Фонді дали оцінку попередній програмі співпраці з Україною, яку ухвалили у 2015 році. Там зазначили, що вона допомогла відновити макроекономічну стабільність і зростання, але не повністю ліквідувала основні уразливості платіжного балансу України.