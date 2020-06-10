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Глава МВФ: Нова угода Stand-By створить опору зусиллям влади в подоланні наслідків кризи

Глава МВФ: Нова угода Stand-By створить опору зусиллям влади в подоланні наслідків кризи
02:35 Сьогодні Телеграф Укринформ

Новини Бізнесу:Глава МВФ визначила переваги та ризики нової програми Stand-By для України.

Затверджена у вівторок Виконавчою радою МВФ нова програма Stand-By для України спрямована, передусім, на подолання наслідків кризи пандемії, а також створення умов для скорішого економічного відновлення економіки.

Водночас, з огляду на невизначеність ситуації, для програми існують значні ризики, заявила у вівторок директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва, передає пресслужба МВФ.

"Нова угода Stand-By створить опору зусиллям влади в подоланні наслідків кризи з одночасним забезпеченням макроекономічної стабільності та збереженням сьогоднішніх досягнень. Разом із підтримкою Світового банку та Євросоюзу це допоможе покрити великі потреби у фінансуванні", - зазначила директор-розпорядник МВФ.

За її словами, програма зосереджуватиметься на забезпеченні середньострокової фіскальної стійкості, збереженні незалежності Центрального банку та гнучкого обмінного курсу, а також на підвищенні фінансової стабільності при відшкодуванні витрат за рішеннями банків.

При цьому Георгієва звернула увагу на необхідність продовження зусиль України з реформування та боротьби з корупцією, а також зміцнення врядування. Ці кроки, за її словами, "мають вирішальне значення" для макроекономічної стабільності та досягнення стійкого і всеосяжного зростання.

"Ризики для нової програми є дуже великими. Невизначеність того, наскільки серйозним і тривалим буде глобальний спад, є надзвичайно великою. Що стосується внутрішнього контексту (в самій Україні – ред.), суттєвою залишається невизначеність щодо напрямку економічної політики", - наголосила Георієва.

Вона пояснила, що державний борг в Україні продовжує бути високим, а потреби уряду у фінансуванні – великими.

"Попри те, що фіскальна політика в рамках програми спочатку буде спрямована на подолання наслідків кризи, її (фіскальну політику – ред.) потрібно буде посилювати в процесі відновлення, щоби повернути державний борг до тенденцій зниження", - зауважила Георгієва.

Вона визнала, що НБУ здійснював майстерне управління грошовою політикою протягом дуже складного періоду.

"Необхідно зберегти незалежність Центрального банку, а політика в грошово-кредитній і валютній сферах має надалі забезпечувати стабільний приріст у межах стратегії таргетування інфляції, одночасно дозволяючи впорядковане коригування валютного курсу та запобігання стресовій ліквідності", - зауважила глава МВФ.

Програма stand-by: МВФ виділить $5 млрд Україні

Вона підкреслила, що фінансова політика України зрештою повинна забезпечити баланс між збереженням фінансової стабільності та сприянням відновленню.

"Повна і своєчасна реалізація політики в рамках програми, що підтримується Фондом, буде вирішальною для пом'якшення економічних ризиків та закладе ґрунт для стабілізації й відновлення", - наголосила директор-розпорядник Фонду.

Як повідомлялось, Виконавча рада МВФ у вівторок офіційно затвердила нову програму Stand-By для України в розмірі $5 млрд терміном на 18 місяців. При цьому, передбачається негайне виділення першого траншу для України в розмірі $2,1 млрд.

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МВФ, Кредит, Україна.
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