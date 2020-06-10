Світовий банк дав прогноз по ВВП України

Новини Бізнесу:Світовий банк озвучив прогноз щодо зниження ВВП України.

Світовий банк очікує, що в 2020 році економіка України скоротиться на 3,5%, тоді як падіння світової економіки становитиме 5,2%, про що сказано в оновленому макропрогнозі банку.

"Прогнозується, що активність в Україні в 2020 році скоротиться на 3,5%, але глибина скорочення залежатиме від тривалості кризи в галузі охорони здоров'я, прогресу в проведенні великих очікуваних реформ та здатності мобілізувати адекватне фінансування для задоволення значних потреб у виплатах2, - сказано в макропрогнозі.

Також банк прогнозує, що в 2021 році українська економіка зросте на 3%, тоді як світова - на 4,2%.

Як повідомлялось, зростання реального ВВП України в 2019 році сповільнилось до 3,2% із 3,4% у 2018 році, або максимального показника за останні 7 років.

Міжнародний валютний фонд і Світовий банк прогнозують падіння світової економіки через пандемію коронавірусу та викликаної цим світової кризи.

Кабінет міністрів України затвердив оновлений макроекономічний прогноз на поточний рік, згідно з яким очікується падіння економіки на 3,9%, прискорення інфляції до 8,7% та середньорічний курс гривні на рівні 29,5 грн/дол.