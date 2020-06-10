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Зеленський: Україна може отримати €500 мільйонів від Єврокомісії

Зеленський: Україна може отримати €500 мільйонів від Єврокомісії
16:04 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Unsplash

Новини Бізнесу:Україна отримала другий транш у межах Четвертої програми макрофінансової допомоги від Європейської комісії у розмірі 500 млн євро.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у Twitter.

"Україна отримала другий транш у межах Четвертої програми макрофінансової допомоги від Європейської комісії у розмірі 500 млн євро. Ці кошти допоможуть зменшити боргове навантаження та подолати негативні економічні наслідки, спричинені пандемією COVID19", - зазначив Президент.

Зі свого боку, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль уточнив у Telegram, що ці кошти планується використати для подолання наслідків COVID-19.

"Європейська комісія надала Україні 500 млн євро макрофінансової допомоги. Успішна співпраця з МВФ привела й до схвальної відповіді від європейських партнерів щодо виділення наступного траншу в межах програми. Україна виконала всі умови щодо впровадження реформ, чим однозначно зміцнила свій статус відповідальної держави", - написав Шмигаль.

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Він додав, що отримані кошти будуть спрямовані до державного бюджету на видатки, зокрема для подолання наслідків COVID-19.

Як повідомлялося, 29 травня Євросоюз оголосив про виділення Україні кредиту в сумі 500 млн євро в рамках четвертої програми макрофінансової допомоги, за якою з 2014 року ЄС надав Україні кредит на загальну суму 3,8 млрд євро (включаючи транш, що був ухвалений сьогодні). Така кредитна допомога є найбільшою за обсягом макрофінансовою допомогою, яку ЄС виділив будь-якій індивідуальній країні-партнеру.

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ЄС, Финансі, Європа, Єврокомісія.
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