Ціна імпортного газу для України впала нижче $100 доларів

У квітні середня ціна імпортного газу в Україні становила 122,55 долара за тисячу кубів.

Середня ціна імпортного природного газу в Україні в травні 2020 року становила 98,1 долара за 1 тисячу кубометрів, що на 19% менше, ніж у квітні 2020 року.

Про це повідомляється на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України з посиланням на дані Державної митної служби.

"Державна митна служба України звільнила середню вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період з 1 по 31 травня 2020 року, яка становить 2631,7 гривні, або 98,1 долара за 1 тисячу кубометрів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось раніше, у березні 2020 року середня ціна імпортного газу в Україні становила 122,55 долара за 1 тисячу кубометрів.