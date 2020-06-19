Голова Мінфіну пообіцяв щорічний перерахунок пенсій в Україні

Міністр вважає, що проведення щорічної індексації є нормальною практикою.

Індексація пенсій, яка в цьому році була проведена в квітні, буде проводитися щорічно.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко під час години запитань до уряду в парламенті.

"У той момент, коли було призначено наш уряд, ми почали відповідально займатися цим питанням, і змінами до бюджету у квітні були передбачені кошти Пенсійного фонду на індексацію пенсій. На додаток хочу сказати, що ми припускаємо індексацію й наступного року, тобто це нормальна практика, коли ми проводимо індексацію щорічно", - сказав Марченко.

Як повідомлялось, у травні 2020 року була проведена індексація пенсій на 11%.

Також з квітня 2020 року була введена щомісячна виплата в розмірі до 500 гривень пенсіонерам старше 80 років, у яких розмір пенсії не перевищує 9205 гривень.