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На розвиток українських лікарів буде виділено 141 млн грн

На розвиток українських лікарів буде виділено 141 млн грн
07:34 Сьогодні Телеграф Укринформ unsplash.com
Кабінет міністрів ухвалив виділення 141 млн грн на професійний розвиток лікарів. Про це на засіданні уряду 19 червня поінформував міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Проєктом акту пропонується виділити МОЗ кошти з фонду боротьби з гострою респіраторною інфекцією COVID-19 для забезпечення безперервного професійного розвитку лікарів у сумі 141 млн грн. Це кошти, необхідні для лікарів, які на сьогодні беруть безпосередню участь в лікуванні COVID-19, які перенавчають медичних працівників”, - сказав Степанов.

За його словами, при формуванні стабілізаційного фонду було зменшено відповідну бюджетну програму.

“Ми зараз поновлюємо, бо це кошти виключно на заробітну плату нашим лікарям”, - сказав Степанов.

Також уряд затвердив Порядок використання коштів для стажування інтернів у 2020 році.

Окрім цього, на позачерговому засіданні 19 червня Кабінет міністрів ухвалив внесення змін до Переліку товарів та послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання, виникнення та поширення коронавірусної хвороби, зокрема доповнив перелік новими позиціями в частині медичних виробів, лабораторного обладнання, витратних матеріалів, реагентів для лабораторних досліджень.

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Також уряд схвалив постанову, якою привів у відповідність до Основ законодавства про охорону здоров’я Порядок створення госпітальних округів та типового положення про створення госпітальної ради.

“Зокрема, визначено поняття опорних закладів охорони здоров’я, а також механізм визначення їх опорними. Передбачається, що в межах госпітального округу формується спроможна мережа закладів охорони здоров’я, яка складається з опорних закладів та інших, змінено склад госпітальної ради “, - розповів Степанов.

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Медики, Финансі, Лікарі.

Автор:

Телеграф
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