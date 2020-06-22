Рівень зарплат в Україні знизився

Оплата праці українців суттєво впала через економічну кризу, спровоковану пандемію коронавірусу і карантином. Коли чекати повернення на зарплатний рівень 2019 року?

Кабінет міністрів повідомив, що розглядає два сценарія розвитку економіки України в найближчі роки – оптимістичний і кризовий. Як кожен з них може вплинути на рівень зарплат в Україні?

Про це йдеться у статті 24 каналу "Зарплати в Україні: як змінилися в карантин і що буде далі".

Якщо швидко зупинемо COVID-19 – буде привід для оптимізму. Тоді, за прогнозами Кабміну, економіка почне підніматися з колін уже восени, і в період 2021-2024 ВВП зростатиме приблизно на 5,4% щороку.

Високий рівень безробіття "знижує" зарплати в Україні Кризовий сценарій гряне, якщо накотить друга хвиля пандемії і поглибиться глобальна економічна криза. У такому випадку ВВП України в 2021 році впаде десь на 5-7% і в 2022-2024 зростатиме повільно – лише на рівні 2,5% щорічно.

Але ще песимістичніший прогноз щодо майбутнього економіки України дає Міжнародний валютний фонд (МВФ), який передбачає падіння ВВП аж на 8,5% цього року, а в наступному – зростаня лише 1,1%.

Всі ці сценарії досить умовні, бо ситуація з коронавірусом в Україні змінюється дуже динамічно. Але треба серйозно зважати на відсотки ВВП, бо саме від цього залежить зростатиме чи ні реальна заробітня плата в Україні.

Під час глобальних криз слабкі економіки стають ще слабшими. Натомість сильні – сильнішими, – сказав у коментарі 24 каналу експерт Андрій Новак. – На жаль, Україна має слабку економіку, тому її падіння може бути одним із найвищих у світі.

Новак акцентує увагу на те, що в Україні був запроваджений один із найжорсткіших режимів карантинних обмежень, що, звісно, суттєво вплинуло на економіку.

Це призвело до повної зупинки цілих галузей – зокрема, транспорту, громадського харчування, туризму та інших, – додає економіст. – Відповідно, у цих сферах підприємства були змушені звільняти працівників, скорочувати зарплати. Загалом, відновлення в Україні докарантинного рівня зарплат відбуватиметься по мірі збільшення доходів підприємств. Це може тривати від трьох місяців до року.

Багато експертів називають ще менш оптимістичні терміни. Бо падіння рівня зарплат було дуже суттєвим.

За даними Держстату, протягом 2019 року середня зарплата українців стабільно зростала. І на початок карантину у березні-2020 вона складала 11 446 гривень на місяць (у березні-2019 було 10 237 гривень). Але вже у квітні середня зарплата зменшилася майже на 10% до 10 430 гривень, а за травень буде ще нижча.