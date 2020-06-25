Кожна третя українська родина отримує субсидії та пільги на сплату комуналки

Виплати пільг та субсидій на сплату послуг ЖКГ обходяться держбюджету у 39 млрд грн.

Допомогу від держави на сплату житлово-комунальних послуг отримують майже 34% українських домогосподарств. З них 1,8 млн домогосподарств — пільгу та 3,2 млн домогосподарств — субсидію.

Про це заявила заступник міністра розвитку громад та територій Наталія Хоцянівська, повідомляє «Урядовий кур’єр».

У бюджеті на 2020 рік на ці виплати передбачено 39 млрд грн. За словами Хоцянівської у разі, якщо людина продовжує накопичувати заборгованість, виплату пільги або субсидії можуть призупинити, проте 91—97% з цих людей не мають боргів за комуналку.

При цьому 9,9 млн домогосподарств, які не мають права на отримання пільг чи субсидій, або не скористалися цим правом, мають борги за житлово-комунальні послуги.

Як повідомлялось раніше, станом на 1 травня 2020 року загальна сума заборгованості становила понад 63 млрд грн.