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Українці заборгували за комуналку понад 63 мільярда гривень

Українці заборгували за комуналку понад 63 мільярда гривень
12:21 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter
З початку року сума боргу майже не змінилася, у зв’язку з чим Мінрегіон готує законопроект, який має врегулювати проблему заборгованості

Станом на 1 травня 2020 року загальна заборгованість за комунальні послуги в Україні перевищила 63 млрд грн.

Про це заявила заступник міністра розвитку громад та територій Наталія Хоцянівська, повідомляє «Урядовий кур’єр».

З них за газ — 25,5 млрд, електропостачання — 5,9 млрд, за послуги з опалення помешкань — 20 млрд, постачання холодної води — 5 млрд, утримання будинків та прибудинкових територій — 4,9 млрд, вивезення побутових відходів — млрд грн.

За словами Хоцянівської, вирішити проблему заборгованості має зареєстрований 9 червня 2020 року законопроєкт № 3613 «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку погашення заборгованості споживачів з оплати житлово-комунальних послуг». Документ пропонує обов’язкову реструктуризацію боргів за житлово-комунальні послуги для населення, які накопичаться на 1 жовтня 2020 року на термін до п’яти років.

З початку 2020 року загальна сума боргів за послуги ЖКГ майже не змінилася.

Так, за даними Держстату станом на 1 січня 2020 року заборгованість населення за комунальні послуги становила 63,7 млрд грн.

З них борги за постачання природного газу становили 27,9 млрд грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 20,4 млрд грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 5,1 млрд грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 4,1 млрд грн, за вивезення побутових відходів – 0,8 млрд грн, за постачання електричної енергії – 5,4 млрд грн.

Комунальні послуги відтепер громадяни оплачуватимуть через "Укрпошту"

Як повідомлялось, в Україні хочуть посилити механізм стягнення боргів за житлово-комунальні послуги. Відповідний законопроект поданий групою народних депутатів від партії «Слуга народу» і знаходиться на розгляді профільного комітету. У разі, якщо законопроект приймуть, він набуде чинності вже восени 2020 року.

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ЖКГ, Борги, Комунальні платежі.

Автор:

Телеграф
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