Долар дорожчає другий день поспіль

Курс гривні до євро зріс до 29,91 грн/євро.

Національний банк України на п'ятницю, 26 червня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,70 грн/дол., тобто гривня другий день поспіль знизилася до долара – цього разу на 5 копійок порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлено на рівні 29,91 грн/євро, тобто гривня зміцнилася до євро на 16 копійок порівняно з попереднім показником.

На міжбанківському валютному ринку України на 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,72/26,74 грн/дол., до євро - 29,94/29,97 грн/євро.

Національний банк України на четвер, 25 червня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,65 грн/дол., тобто гривня після чотирьох днів зміцнення ослабла до долара на 4 копійки порівняно з попереднім показником.