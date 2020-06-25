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Чернівецька міськрада приблизно підрахувала збитки від паводку у понад 7,5 мільйона

Чернівецька міськрада приблизно підрахувала збитки від паводку у понад 7,5 мільйона
21:18 Сьогодні Телеграф Укринформ dsns.gov.ua
За попередніми підрахунками фахівців міськради, збитки від наслідків паводку у Чернівцях перевищили 7,5 мільйонів гривень. Про це повідомили у пресслужбі Чернівецької міської ради.

"За поширенням та обсягами завданих 23-24 червня у результаті повені та паводку у Чернівцях збитків на позачерговому засіданні міської комісії з питань ТЕБ та НС дану подію класифікували як надзвичайну ситуацію природного характеру місцевого рівня. За попередніми розрахунками, станом на ранок 25 червня завдані збитки вже перевищують 7,5 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підрахунок збитків досі триває. Але наразі збитки вже значно перевищують можливості резервного фонду міського бюджету.

У результаті паводку у Чернівцях підтопило частину територій Калинівського ринку та ринку «Добробут», будинки в районі вулиць Ізмайлівська, Козятинська, Гайова, Ямпільська, Селезнівська та пров. Рокитнянський, розмило ділянки автодоріг, частково замулило річки Кися, Мольниця, Клокучка, Потіт, Мошків, замулило та частково пошкодило водоперепускні, зливові та каналізаційні мережі.

"Значних збитків в результаті підтоплення зазнала водопровідна насосна станція «Біла», яка забезпечує роботу Прутського водозабору. Подачу води у систему водопостачання Чернівців з Прутського водозабору зупинено", - додали у міській раді.

Для подолання наслідків повенів задіяли вертольоти і літак

Крім того, там зазначили, що проситимуть голову Чернівецької ОДА звернутися до керівництва держави щодо виділення коштів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території Чернівців.

Як повідомляв Укрінформ, інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. Всього на території областей загинули 3 особи (Івано-Франківська область).

Станом на ранок 25 червня у Чернівецькій області залишається підтопленими 36 населених пунктів у семи районах та 4 вулиці у Чернівцях.

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Паводки, Збитки, Чернівці.

Автор:

Телеграф
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