Скачать
Четвер, 25.06.2020
Зеленський допоміг сім'ям, які постраждали унаслідок вибуху будинку на Позняках
Зеленський допоміг сім'ям, які постраждали унаслідок вибуху будинку на Позняках
США і ЄС створять нову платформу для протидії впливу Китаю
США і ЄС створять нову платформу для протидії впливу Китаю
Відразу шість футболістів закінчили контракт з "Монако"
Відразу шість футболістів закінчили контракт з "Монако"
У ЗНО з математики взяли участь понад 150 тис. абітурієнтів
У ЗНО з математики взяли участь понад 150 тис. абітурієнтів

Для подолання наслідків повенів задіяли вертольоти і літак

Для подолання наслідків повенів задіяли вертольоти і літак
20:31 Сьогодні Телеграф УНН dsns.gov.ua
Для подолання наслідків повені у Карпатах задіяли два гелікоптери, три вертольоти та літак. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал ДСНС.

“Для подолання наслідків повені у Карпатах задіяно шість одиниць авіаційної техніки МВС. Від ДСНС України на аеродромі Івано-Франківська базуються два французькі гелікоптери: Н-225 Super Puma бортовий №52 та ЕС-145 Eurocopter бортовий №43. Від Національної гвардії України на аеродромі Івано-Франківська базуються: два вертольоти Мі-8 бортові № 28 і 29, які так само працюють щоденно за аналогічними задачами, які визначає оперативний штаб подолання наслідків стихії. Ще один літак НГУ Ан-72 чергує у Києві в аеропорту Жуляни”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що вони щоденно здійснюють повітряну розвідку, перевезення особового складу, евакуацію постраждалих, перекидання оперативних груп і доставку необхідних вантажів.

Від паводку на західній Україні постраждали 500 домогосподарств

“Ще один вертоліт Н-225 Super Puma бортовий №55 чергує у Києві в аеропорту Жуляни”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, негода на заході України завдала збитків інфраструктурі на 234 млн грн.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

ДСНС, Порятунок, Вертоліт.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано нові 994 випадки COVID-19
02 У Словенії стартує онлайн фестиваль української культури
03 Вийшов трейлер екранізації роману "В очікуванні варварів" (Відео)
04 Сьогодні в Україні буде спекотно, на заході пройдуть дощі
05 Щоб подолати наслідки паводку може знадобитися не один мільярд
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Чернівецька міськрада приблизно підрахувала збитки від паводку у понад 7,5 мільйона
Чернівецька міськрада приблизно підрахувала збитки від паводку у понад 7,5 мільйона
Зеленський підписав закон про експериментальні препарати у лікуванні коронавірусу
Зеленський підписав закон про експериментальні препарати у лікуванні коронавірусу
Для подолання наслідків повенів задіяли вертольоти і літак
Для подолання наслідків повенів задіяли вертольоти і літак
Після послаблення карантину у Європі стався сплеск COVID-19
Після послаблення карантину у Європі стався сплеск COVID-19
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся