Для подолання наслідків повенів задіяли вертольоти і літак

Для подолання наслідків повені у Карпатах задіяли два гелікоптери, три вертольоти та літак. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал ДСНС.

“Для подолання наслідків повені у Карпатах задіяно шість одиниць авіаційної техніки МВС. Від ДСНС України на аеродромі Івано-Франківська базуються два французькі гелікоптери: Н-225 Super Puma бортовий №52 та ЕС-145 Eurocopter бортовий №43. Від Національної гвардії України на аеродромі Івано-Франківська базуються: два вертольоти Мі-8 бортові № 28 і 29, які так само працюють щоденно за аналогічними задачами, які визначає оперативний штаб подолання наслідків стихії. Ще один літак НГУ Ан-72 чергує у Києві в аеропорту Жуляни”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що вони щоденно здійснюють повітряну розвідку, перевезення особового складу, евакуацію постраждалих, перекидання оперативних груп і доставку необхідних вантажів.

“Ще один вертоліт Н-225 Super Puma бортовий №55 чергує у Києві в аеропорту Жуляни”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, негода на заході України завдала збитків інфраструктурі на 234 млн грн.