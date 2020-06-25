Скачать
Четвер, 25.06.2020
Зеленський планує відвідати регіони, які постраждали від паводків
Зеленський планує відвідати регіони, які постраждали від паводків
Кожна третя українська родина отримує субсидії та пільги на сплату комуналки
Кожна третя українська родина отримує субсидії та пільги на сплату комуналки
Енді Руїс почав підготовку до вересневого бою
Енді Руїс почав підготовку до вересневого бою
У Словенії стартує онлайн фестиваль української культури
У Словенії стартує онлайн фестиваль української культури

Від паводку на західній Україні постраждали 500 домогосподарств

Від паводку на західній Україні постраждали 500 домогосподарств
13:56 Сьогодні Телеграф Укринформ dsns.gov.ua
Комісія з ліквідації наслідків паводку Рахівської РДА спільно з органами місцевого самоврядування порахувала, що від паводку 23 червня на Закарпатті постраждали 500 дворогосподарств. Про це повідомляють в Управлінні ДСНС України в Закарпатській області у Facebook.

“Комісія з ліквідації наслідків паводку Рахівської РДА спільно з органами місцевого самоврядування завершила подворовий обхід у 11 населених пунктах, які постраждали від паводку. За результатами встановлено, що на території району було підтоплено 475 дворогосподарств, з яких 55 - підвали житлових будинків", - йдеться в повідомленні.

На Закарпатті від паводку постраждали 500 домогосподарств

В комісії також відзвітували про пошкоджене дорожнє покриття автошляхів державного значення Н-09 Мукачево - Рогатин - на п’яти ділянках. Крім того, паводкова хвиля пошкодила дороги місцевого значення: обласний автошлях Рахів - Луги - одна ділянка, районний автошлях Ясіня - Стебний - 1 ділянка, комунальні дороги - 12 ділянок, одну лісову дорогу.

У ДСНС попередили про загрозу нових затоплень на Західній Україні

Під час паводку 23 червня також пошкоджено 5 підвісних та 2 комунальні мости.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Паводки, Україна.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Щоб подолати наслідки паводку може знадобитися не один мільярд
02 МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано нові 994 випадки COVID-19
03 У Польщі за останню добу померла 21 особа через коронавірус
04 У ФК "Шахтар" буде новий тренер-португалець
05 Росія активно блокує українські медіа в Криму
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У ДСНС попередили про загрозу нових затоплень на Західній Україні
У ДСНС попередили про загрозу нових затоплень на Західній Україні
Україна і Угорщина 29 червня відкриють усі пункти пропуску
Україна і Угорщина 29 червня відкриють усі пункти пропуску
В Україні планують збільшити штрафи за перевищення швидкості
В Україні планують збільшити штрафи за перевищення швидкості
Актор Денніс Квейд одружився з двічі молодшою дівчиною
Актор Денніс Квейд одружився з двічі молодшою дівчиною
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся