У ДСНС попередили про загрозу нових затоплень на Західній Україні

За відомостями ДСНС, 25 червня продовжиться формування високого дощового паводку на Дністрі, Тисі і Пруті.

У рiчках басейну Прип’ятi очiкується пiдйом рiвнiв води, а на Дністрі, Тисі і Пруті продовжиться формування високого дощового паводку.

Про це повідомляє ДСНС.

«25-28 червня на рiчках басейну Прип`ятi очiкуються пiдйоми рiвнiв води на 0,1-0,7 м над рiвнями на 08 год. 24 червня. Мiсцями подальше затоплення заплав, досягнення вiдмiтки початкового затоплення пасовищ, сiнокосiв бiля смт Любешiв», - йдеться у повідомленні.

За відомостями ДСНС, 25 червня продовжиться формування високого дощового паводку на Дністрі, Тисі і Пруті.

«На окремих ділянках Дністра, Тиси та на Пруті у Чернівцях відбуватиметься затоплення та утримання води на заплаві, досягнення відміток початкового затоплення сільгоспугідь, окремих прирiчкових господарських об'єктiв, автодоріг місцевого значення, початкове затоплення прирічкових ділянок. У випадку відновлення зливових дощів залишається ймовірність формування значного місцевого і схилового стоку, в гірських районах утворення селевих потоків, що може мати негативні наслідки», - розповіли у відомстві.

За рішенням засідання робочої групи Міжвідомчої комісії по узгодженню режиму роботи Дністровського водосховища щодо пропуску дощового паводку вирішено підвищити базисний середньодобовий скид із Дністровської ГЕС та встановити витратою 2000 м3/с. При цьому рівень води Дністра у створі поста Могилів-Подільський може піднятися до небезпечних відміток початкового затоплення водами р. Дністер прирічкових ділянок та окремих об’єктів у районах міст Могилів-Подільський, Ямпіль (Вінницька обл.) та окремих населених пунктів у Вінницькій області, прилеглих до русла річки.

Як повідомлялось, інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях.

У чотирьох західних областях України через негоду підтоплено 285 населених пунктів.