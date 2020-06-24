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Паводки на заході України: Аваков заявив про відправку у регіон додаткових сил та авіації МВС

Паводки на заході України: Аваков заявив про відправку у регіон додаткових сил та авіації МВС
10:18 Сьогодні Телеграф УНН Фото: mvs.gov.ua
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова ДСНС Микола Чечоткін та командувач Національної гвардії Микола Балан екстрено відбули на Прикарпаття для координації сил у подоланні негоди та здійснення повітряного моніторингу затоплених районів. Під керівництвом очільника уряду було створено оперативний штаб. Про це інформує пресслужба МВС України.

“Інтенсивні опади призвели до масштабних паводків у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Закарпатській областях. Підтоплено близько 200 населених пунктів. Створено оперативний штаб, очолюваний Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем”, — повідомили у МВС.

Зазначається, що підрозділи МВС здійснюють евакуацію людей, повітряний та наземний моніторинг, берегоукріплення, відкачування та відведення води.

“Глава МВС зазначив, що з 22 червня його рішенням в регіонах, які потерпають від паводків, введено надзвичайні заходи безпеки”, — інформують у пресслужбі.

Так, було залучено понад 1500 поліцейських, рятувальників та гвардійців, зокрема для проведення моніторингу — 110 гвардійців гірсько-патрульної роти.

“З регіону вже евакуйовано близько 400 осіб, жертвами негоди стали троє людей. Моїм рішенням до цих областей направлено придані сили: 150 військових Національної гвардії, 4 гвинтокрили Н225 та Мі-8, військовий літак НГУ. Доставлено понад 1200 кг їжі та води. Окрім цього, для повітряного моніторингу будемо залучати малу авіацію — літаки Diamond Державної прикордонної служби України. Сильні опади за прогнозами ДСНС протримаються ще кілька днів”, — зазначив Аваков.

Він додав, що штаб працює у цілодобовому режимі, поліцейські та гвардійці охороняють будинки громадян, аби уникнути мародерства.

Рятувальники попереджають про затоплення у Карпатському регіоні

Нагадаємо, за інформацією ДСНС, станом на 7 годину 24 червня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 120 населених пунктів у 6 областях, а саме: Івано-Франківська — 62, Сумська — 17, Житомирська — 16, Чернівецька — 13, Волинська — 9 та Закарпатська — 3.

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Все по темі:

Арсен Аваков, ДСНС, Паводки, Закарпаття.

Автор:

Телеграф
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