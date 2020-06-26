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Мінфін презентував концепцію запровадження особливих умов оподаткування прибутку

Мінфін презентував концепцію запровадження особливих умов оподаткування прибутку
12:41 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Мінфін
Міністерство фінансів презентувало концепцію запровадження особливих умов оподаткування податком на прибуток підприємств. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну за підсумками наради з представниками бізнес-асоціацій.

"Під час зустрічі було презентовано Концепцію запровадження особливих умов оподаткування податком на прибуток підприємств", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сьогодні в парламенті розглядаються законопроєкти про запровадження податку на виведений капітал. У міністерстві впевнені, що це важлива ініціатива, яка має переваги як для бізнесу, так і держави, але й несе ризики.

Ключовим ризиком є значні втрати бюджету в перші роки запровадження податку на виведений капітал. За попередніми оцінками запровадження цієї моделі з 2021 року може призвести до прямих втрат бюджету у короткостроковій перспективі щонайменше у сумі близько 53 млрд грн.

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«Приймати модель податку на виведений капітал в чистому вигляді в умовах, в яких держава існує сьогодні, неможливо. Тому ми пропонуємо запровадити спеціальний податок на прибуток підприємств для платників в межах окремих регіонів, в яких є незначні надходження цього податку», - сказала заступниця міністра фінансів Світлана Воробей.

За експертною оцінкою, сума втрат надходжень податку на прибуток підприємств у разі впровадження спеціальних умов оподаткування може становити близько 1 млрд грн у перший рік, але з іншого боку, це дасть додаткові стимули для розвитку бізнесу і не так сильно вплине на бюджет.

Як повідомлялося, законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування податком на прибуток підприємств» вже оприлюднено на сайті Мінфіна.

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Бюджет, Финансі, Мінфін.

Автор:

Телеграф
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