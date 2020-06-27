США виділять Україні 100 тис. доларів допомоги для подолання наслідків повеней

США виділить Україні допомогу у розмірі 100 тисяч доларів для подолання наслідків гуманітарної катастрофи, спричиненої повенями у Західній Україні. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу посольства США в Україні.

"Сполучені Штати Америки підтримують Україну у цей важкий час сильних повеней на Західній Україні. За допомоги USAID американський народ надасть нове фінансування у розмірі 100 тисяч доларів США для підтримки України у боротьбі з цією гуманітарною катастрофою. Ми тісно співпрацюватимемо з урядом України у забезпеченні швидкого та ефективного використання цих коштів, щоб допомогти жителям Західної України подолати наслідки цієї гуманітарної катастрофи", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що гостра фаза ліквідації підтоплених ділянок на Західній Україні триватиме 10 днів.