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США виділять Україні 100 тис. доларів допомоги для подолання наслідків повеней

США виділять Україні 100 тис. доларів допомоги для подолання наслідків повеней
15:33 Сьогодні Телеграф УНН unsplash.com
США виділить Україні допомогу у розмірі 100 тисяч доларів для подолання наслідків гуманітарної катастрофи, спричиненої повенями у Західній Україні. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу посольства США в Україні.

"Сполучені Штати Америки підтримують Україну у цей важкий час сильних повеней на Західній Україні. За допомоги USAID американський народ надасть нове фінансування у розмірі 100 тисяч доларів США для підтримки України у боротьбі з цією гуманітарною катастрофою. Ми тісно співпрацюватимемо з урядом України у забезпеченні швидкого та ефективного використання цих коштів, щоб допомогти жителям Західної України подолати наслідки цієї гуманітарної катастрофи", - сказано у повідомленні.

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Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що гостра фаза ліквідації підтоплених ділянок на Західній Україні триватиме 10 днів. 

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Все по темі:

США, Україна, Повені.

Автор:

Телеграф
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