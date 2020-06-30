В Україні за рік реальна зарплата зросла на 1,4%

Реальна зарплата в Україні у травні цього року проти аналогічного періоду роком раніше зросла на 1,4%, а проти квітня 2020 року - на 0,8%. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.

При цьому, за даними Держстату, середня номінальна заробітна плата у травні становила 10 542 грн, що у 2,2 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (4723 грн).

Порівняно із квітнем розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 1,1%, а за останні 12 місяців (відносно травня 2019 року) – на 3,0%.

Найвища зарплата в травні була в Києві - 15 191 грн, найнижча - у Чернівецькій області - 7921 грн.

Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємл, у Держстаті підрахували кількість українців, які працюють без трудової книжки.