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Уряд буде перевіряти, як витрачають 700 мільйонів, які виділені на ліквідацію повеней

Уряд буде перевіряти, як витрачають 700 мільйонів, які виділені на ліквідацію повеней
14:32 Сьогодні Телеграф Укринформ dsns.gov.ua
Кабінет міністрів виділив 700 млн грн на першочергові кроки у подоланні наслідків повені на заході України, але буде жорстко контролювати, куди саме їх використає місцева влада. Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми уважно будемо перевіряти і слідкувати як і куди ці гроші будуть потрачені. Думаю, ми навіть із журналістами, з урядовцями, народними депутатами будемо виїжджати на місця і робити суспільну ревізію витрат коштів на ліквідацію наслідків повеней", - сказав Шмигаль.

Тим часом, додав глава уряду, рятувальники продовжують усувати наслідки негоди. До ліквідації загалом залучалося понад 600 людей та майже 250 одиниць техніки.

“Руку допомоги Україні простягнула також низка країн, надавши для потреб постраждалих гуманітарний вантаж у вигляді питної води, техніки та обладнання”, - наголосив Шмигаль.

Місцевій владі Прем'єр-міністр вже доручив прискорити всі процеси, аби люди не чекали тижнями, а могли почати відновлювати домівки, дороги, мости, лікарні.

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За його словами, нині ці 700 млн грн лежать на рахунках Державної казначейської служби України.

Як повідомляв Укрінформ, Шмигаль минулого тижня відвідав з робочою поїздкою Івано-Франківську область. Там глава уряду координував діяльність органів влади та перевірив, які заходи вживаються для подолання наслідків негоди на території західних областей України. Прем’єр-міністр зазначив, що ситуація у підтоплених районах Західної України критична.

За інформацією ДСНС, інтенсивні опади в останні дні призвели до ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській областях.

Кабінет міністрів 25 червня прийняв рішення спрямувати на захід України близько 700 млн грн на першочергові кроки у подоланні наслідків повені.

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Паводки, Финансі, Уряд, Європа.

Автор:

Телеграф
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