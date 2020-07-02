Як уряд розподілив кошти на боротьбу з коронавірусом

Також попередньо схвалено розподіл ще 45,7 млрд грн.

Кабінет міністрів України вже розподілив 19 мільярдів гривень на боротьбу з коронавірусною хворобою COVID-19.

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у соціальній мережі Facebook, на засіданні уряду заслухали звіт міністра фінансів про використання коштів Фонду боротьби з COVID-19, який становить 64,7 млрд грн.

"Станом на 1 липня, відповідно до прийнятих постанов уряду, вже розподілено 19 млрд грн", - зазначив Шмигаль.

Зокрема, уточнив він, 9 млрд грн спрямовані до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, з них 4,7 млрд грн — для виплати допомоги з часткового безробіття, а 4,3 млрд грн — на допомогу з безробіття.

Також 3 млрд грн передбачено на заходи із запобігання поширенню коронавірусу, з них 650 млн грн — лабораторним підрозділам МОЗ, 2,3 млрд грн — на закупівлю засобів індивідуального захисту закладам охорони здоров’я, що надають стаціонарну та екстрену медичну допомогу.

Шмигаль додав, що ще 2,5 млрд грн передбачено на допомогу Фонду соціального страхування, 1,7 млрд грн на надання грошової допомоги громадянам, зокрема пенсіонерам, 2,7 млрд грн на додаткові виплати військовослужбовцям, поліцейським та відповідним категоріям, які забезпечують життєдіяльність населення.

Крім того, 100 млн грн передбачено на закупівлю апаратів ШВЛ закладам охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з COVID-19, 23,7 млн грн — на фінансування заходів подолання поширення COVID-19 в установах виконання покарання, 52,5 млн грн — для повернення коштів учасникам пробного ЗНО.

При цьому, уже попередньо схвалено розподіл 45,7 млрд грн: 35 млрд грн — на ремонт і реконструкцію доріг, 7,8 млрд грн — на доплати медикам та окремим категоріям працівників, які забезпечують життєдіяльність населення, і 2,9 млрд грн — на закупівлю обладнання для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах.