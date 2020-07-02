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В Україні відчутно подорожчав долар: актуальний курс в обмінниках

В Україні відчутно подорожчав долар: актуальний курс в обмінниках
11:54 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter
Курс гривні щодо євро знизився до 30,00 гривні/євро.

Курс валют 2 липня в обмінниках:

Національний банк України на четвер, 2 липня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,77 гривні/долар, тобто гривня після двох днів зміцнення ослабла до долара на 10 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на четвер встановлено на рівні 30,00 гривні/євро, тобто гривня ослабла до євро на 13 копійок у порівнянні з попереднім показником.

100 USD США – 2677,00 (1 июля – 2666,76)

100 EUR – 2999,71 (1 июля – 2986,77)

Вартість долара США в обмінних пунктах Києва на ранок четверга, 2 липня, зросла на 21 копійку - до 27,00 гривні.

Вартість євро зросла на 24 копійки й становить 30,30 гривні.

В Україні за рік реальна зарплата зросла на 1,4%

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 26,70 гривні за долар, євро - 29,80 гривні за євро.

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Все по темі:

НБУ, Курс долара, Зріс, Обмінник.

Автор:

Телеграф
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