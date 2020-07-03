Гривня різко впала: свіжі курси валют

Курс гривні до євро знизився до 30,66 гривні/євро.

Національний банк України на п'ятницю, 3 липня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,18 гривні/долар, тобто гривня другий день поспіль на тлі новин про відставку голови НБУ Якова Смолія ослабла до долара - цього разу на 41 копійку у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлено на рівні 30,66 гривні/євро, тобто гривня ослабла до євро на 66 копійок у порівнянні з попереднім показником.

100 USD США – 2718,01 (2 июля – 2677,00)

100 EUR – 3065,92 (2 июля – 2999,71)

На міжбанківському валютному ринку України на час закриття торгів у четвер, 3 липня, котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,22/27,25 гривні/долар, до євро - 30,69/30,72 гривні/євро.

Як повідомлялось раніше, Національний банк України на четвер, 2 липня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,77 гривні/долар, тобто гривня після двох днів зміцнення ослабла до долара на 10 копійок у порівнянні з попереднім показником.