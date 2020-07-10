Скачать
П'ятниця, 10.07.2020
Родини загиблих у лісових пожежах отримають 200 тис. грн допомоги
Родини загиблих у лісових пожежах отримають 200 тис. грн допомоги
На Прикарпатті завершують відновлення залізничних колій
На Прикарпатті завершують відновлення залізничних колій
Відомий час і місце проведення матчу Шахтар
Відомий час і місце проведення матчу Шахтар
Частина команди фільму "Світ Юрського періоду 3" під час зйомок захворіла на COVID-19
Частина команди фільму "Світ Юрського періоду 3" під час зйомок захворіла на COVID-19

Держбюджету не вистачило 38 мільярдів гривень доходів

Держбюджету не вистачило 38 мільярдів гривень доходів
19:57 Сьогодні Телеграф УНИАН unsplash
Ризики невиконання бюджету залишаються високими. Про це, як повідомляється на сайті Рахункової палати, заявив голова Валерій Пацкан, коментуючи виконання Державного бюджету України в січні — червні 2020 року.

У першому півріччі 2020 року загальний фонд держбюджету недоотримав понад 38 млрд грн запланованих доходів.

«Аналіз оперативної звітності Казначейства показав, що вже кілька місяців поспіль сума недонадходження доходів залишається значною. У січні-червні 2020 року план доходів загального фонду державного бюджету не виконано на 38,4 млрд грн, або на 7,8%. Якість прогнозу основних макропоказників має бути підвищено. Адже ризики невиконання бюджету значні», — сказав Пацкан.

Рахункова палата оприлюднила такі дані:

Наприкінці квітня Міністерство фінансів України після кількох тижнів перерви повернулося на внутрішній ринок запозичень, відновивши проведення щотижневих аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

Викликана стрімким поширенням коронавірусу паніка на світових ринках спровокувала падіння валют країн і котирувань фондових бірж. В результаті нерезиденти скоротили обсяг купівлі боргових паперів країн, що розвиваються, до яких відноситься й Україна.

Митники виявили порушень більш як на мільярд за пів року

2 червня 2020 року Міністерство фінансів України на щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 2 мільярди 945 мільйонів 492,3 тисячі гривень.

7 липня 2020 року Міністерство фінансів України на щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 312,88 млн грн.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Держбюджет.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Моргенштерн і Елджей випустили кліп на пісню "Cadillac". Його вже подивилися майже 3 млн осіб
02 Серіал "Корона" продовжили на 6 сезон, який стане останнім
03 Зірка серіалу "Хор" Ная Рівера зникла безвісти. Її сина знайшли в човні на озері
04 Українці зможуть йти на пенсію до 60 років: розкриваємо деталі
05 Зеленський із сім'єю переїжджає у Конча-Заспу
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
За півроку в Україну понад 300 разів намагалися ввести наркотики
За півроку в Україну понад 300 разів намагалися ввести наркотики
ВООЗ попереджає, що паління сприяє розвитку важких форм COVID-19
ВООЗ попереджає, що паління сприяє розвитку важких форм COVID-19
Британія дозволила деяким країнам в’їжджати без самоізоляції
Британія дозволила деяким країнам в’їжджати без самоізоляції
В Криму та Севастополі зафіксували 17 нових випадків COVID-19
В Криму та Севастополі зафіксували 17 нових випадків COVID-19
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся