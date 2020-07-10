Держбюджету не вистачило 38 мільярдів гривень доходів

Ризики невиконання бюджету залишаються високими. Про це, як повідомляється на сайті Рахункової палати, заявив голова Валерій Пацкан, коментуючи виконання Державного бюджету України в січні — червні 2020 року.

У першому півріччі 2020 року загальний фонд держбюджету недоотримав понад 38 млрд грн запланованих доходів.

«Аналіз оперативної звітності Казначейства показав, що вже кілька місяців поспіль сума недонадходження доходів залишається значною. У січні-червні 2020 року план доходів загального фонду державного бюджету не виконано на 38,4 млрд грн, або на 7,8%. Якість прогнозу основних макропоказників має бути підвищено. Адже ризики невиконання бюджету значні», — сказав Пацкан.

Рахункова палата оприлюднила такі дані:

Наприкінці квітня Міністерство фінансів України після кількох тижнів перерви повернулося на внутрішній ринок запозичень, відновивши проведення щотижневих аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

Викликана стрімким поширенням коронавірусу паніка на світових ринках спровокувала падіння валют країн і котирувань фондових бірж. В результаті нерезиденти скоротили обсяг купівлі боргових паперів країн, що розвиваються, до яких відноситься й Україна.

2 червня 2020 року Міністерство фінансів України на щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 2 мільярди 945 мільйонів 492,3 тисячі гривень.

7 липня 2020 року Міністерство фінансів України на щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 312,88 млн грн.