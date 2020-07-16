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Субсидії в 2021 році не скорочуватимуть

Субсидії в 2021 році не скорочуватимуть
21:50 Чт, 16 Липень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Кабінет міністрів наразі не розглядає скорочення субсидій на житлово-комунальні послуги в 2021 році.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі Радіо Свобода.

«Враховуючи низьку ціну на енергоносії зараз, ми розуміємо що буде нижчий тариф на опалення і більше домогосподарств вийдуть із категорії соціально незахищених і відповідно в них не буде потреби отримувати субсидію. Тому на даному етапі ми передбачаємо такий самий обсяг, як і на цей рік», – зазначив міністр.

Він підкреслив, що такі плани уряду базуються на припущенні, що тариф на опалення вдасться знизити.

«Це ми допускаємо в таких умовах що така буде ситуація, тому при плануванні бюджету на 2021 рік ми не плануємо скорочувати субсидії», – додав Марченко.

Держбюджету не вистачило 38 мільярдів гривень доходів

На питання, чи вистачить на цей же обсяг субсидій коштів у бюджеті, він відповів ствердно.

Як повідомлялося, у Бюджеті 2020 року передбачено 47,6 млрд грн на виплату пільг і субсидій на житлово-комунальні послуги, у попередньому році на це було спрямовано 46, 4 млрд грн. Cередній розмір субсидії - близько 1200 грн, пільги - 750 грн.

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Субсидия, Мінфін.

Автор:

Телеграф
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