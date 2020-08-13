Гривня продовжує зміцнюватися: офіційний курс валют на 13 серпня

На четвер, 13 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні для американського долара і євро.

Національний банк України на четвер, 13 серпня, зміцнив офіційний курс гривні на 7 копійок - до 27,5266 грн за долар.

Такі дані наведені на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до долара США встановлений на рівні 27,5266 грн за дол. Проти 27,5982 грн за дол. В середу, курс гривні до євро встановлений на рівні 32,3961 грн за євро проти 32,5562 грн за євро напередодні.

Курси валют на 13 серпня:

USD - 27,5266 грн за 1 долар;

EUR - 32,3961 грн за 1 євро;

PLN - 7,3573 грн за 1 польський злотий;

RUB - 3,7533 грн за 10 російських рублів;

BYN - 11,1992 грн за 1 білоруський рубль;

TRY - 3,7643 грн за 1 турецьку ліру;

MDL - 1,6635 грн за 1 молдавський лей.

GBP - 35,8369 грн за 1 фунт стерлінгів;

CHF - 30,1381 грн 1 швейцарський франк;

CNY - 3,9636 грн за 1 китайський юань

Курс валют на 13.08.2020

Скріншот (bank.gov.ua)

Як повідомлялося, Національний банк України на середу, 12 серпня, встановив офіційний курс гривні на рівні 27,5982 грн за долар.