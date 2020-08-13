Гривня продовжує зміцнюватися: офіційний курс валют на 13 серпня

Національний банк України на четвер, 13 серпня, зміцнив офіційний курс гривні на 7 копійок - до 27,5266 грн за долар.
Такі дані наведені на сайті НБУ.
Офіційний курс гривні до долара США встановлений на рівні 27,5266 грн за дол. Проти 27,5982 грн за дол. В середу, курс гривні до євро встановлений на рівні 32,3961 грн за євро проти 32,5562 грн за євро напередодні.
Курси валют на 13 серпня:
Курс валют на 13.08.2020
Скріншот (bank.gov.ua)
Як повідомлялося, Національний банк України на середу, 12 серпня, встановив офіційний курс гривні на рівні 27,5982 грн за долар.