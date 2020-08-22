Курс валют на 22 серпня: за скільки можна купити євро і долар

На суботу, 22 серпня 2020 року, офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,48 грн / дол.

Національний банк України на суботу, 22 серпня 2020 року, послабив офіційний курс долара на 17 копійок - до 27,48 грн за долар.

Такі дані наведені на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до долара США встановлений на рівні 27,48 грн за долар проти 27,31 за долар двома добою раніше, курс гривні до євро встановлений на рівні 32,55 грн за євро проти 32,60 грн за євро напередодні.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

Курси валют на 22 серпня:

USD - 27,48 грн за 1 долар;

EUR - 32,55 грн за 1 євро;

PLN - 7,41 грн за 1 польський злотий;

RUB - 3,72 грн за 10 російських рублів;

BYN - 11,03 грн за 1 білоруський рубль;

TRY - 3,73 грн за 1 турецьку ліру;

MDL - 1,64 грн за 1 молдавський лей.

GBP - 36,10 грн за 1 фунт стерлінгів;

CHF -30,17 грн 1 швейцарський франк;

CNY - 3,97 грн за 1 китайський юань.

У порівнянні з 21 серпня курс валют не змінився.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд має намір і далі співпрацювати з Києвом у рамках програми stand-by, але в МВФ не кажуть, коли чекати наступного траншу кредиту.