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Субота, 29.08.2020
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Підвищення "мінімалки": Разумков підписав закон і передав його Зеленському

Підвищення "мінімалки": Разумков підписав закон і передав його Зеленському
Оновлено 18:54 Сьогодні Телеграф Економічна правда Фото: Facebook
Голова парламенту України Дмитро Разумков підписав Закон "Про внесення змін до Закону України" Про Державний бюджет України на 2020 рік ", яким передбачено підвищення мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень.

Відповідна інформація опублікована на сайті Верховної Ради.

У графі "Дата і стан проходження" зазначено, що 29 серпня закон повернутий з підписом глави ВР і переданий на підпис Володимиру Зеленському.

Закон визначає підвищення мінімальної заробітної плати і встановлення її з 1 вересня в місячному розмірі 5 тис. Грн (зростання на 5,86%).

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Верховна Рада України на позачерговій сесії 25 серпня підтримала в першому читанні і в цілому підвищення мінімальної зарплати до 5000 гривень з 1 вересня цього року.

За законопроекту №3963 авторства президента Володимира Зеленського проголосували 295 нардепів.

Згідно із законопроектом, місячна мінімальна зарплата піднімається з 4723 до 5000 грн, в погодинному розмірі вона буде становити 29,2 грн (відповідно до чинного закону - 28,31 грн).

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Все по темі:

Зарплата, Верховна Рада, Володимир Зеленський, Дмитро Разумков.

Автор:

Телеграф
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