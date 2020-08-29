Підвищення "мінімалки": Разумков підписав закон і передав його Зеленському

Відповідна інформація опублікована на сайті Верховної Ради.
У графі "Дата і стан проходження" зазначено, що 29 серпня закон повернутий з підписом глави ВР і переданий на підпис Володимиру Зеленському.
Закон визначає підвищення мінімальної заробітної плати і встановлення її з 1 вересня в місячному розмірі 5 тис. Грн (зростання на 5,86%).
Верховна Рада України на позачерговій сесії 25 серпня підтримала в першому читанні і в цілому підвищення мінімальної зарплати до 5000 гривень з 1 вересня цього року.
За законопроекту №3963 авторства президента Володимира Зеленського проголосували 295 нардепів.
Згідно із законопроектом, місячна мінімальна зарплата піднімається з 4723 до 5000 грн, в погодинному розмірі вона буде становити 29,2 грн (відповідно до чинного закону - 28,31 грн).