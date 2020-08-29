Підвищення "мінімалки": Разумков підписав закон і передав його Зеленському

Голова парламенту України Дмитро Разумков підписав Закон "Про внесення змін до Закону України" Про Державний бюджет України на 2020 рік ", яким передбачено підвищення мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень.

Відповідна інформація опублікована на сайті Верховної Ради.

У графі "Дата і стан проходження" зазначено, що 29 серпня закон повернутий з підписом глави ВР і переданий на підпис Володимиру Зеленському.

Закон визначає підвищення мінімальної заробітної плати і встановлення її з 1 вересня в місячному розмірі 5 тис. Грн (зростання на 5,86%).

Верховна Рада України на позачерговій сесії 25 серпня підтримала в першому читанні і в цілому підвищення мінімальної зарплати до 5000 гривень з 1 вересня цього року.

За законопроекту №3963 авторства президента Володимира Зеленського проголосували 295 нардепів.

Згідно із законопроектом, місячна мінімальна зарплата піднімається з 4723 до 5000 грн, в погодинному розмірі вона буде становити 29,2 грн (відповідно до чинного закону - 28,31 грн).