Свіжий курс валют: після вихідних долар і євро значно подорожчали

На понеділок, 21 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара і євро.

Національний банк України на понеділок, 21 вересень 2020 року, встановив офіційний курс гривні на рівні 28,1718 грн за долар. Такі дані наведені на сайті НБУ. Офіційний курс гривні до долара США встановлений на рівні 28,1718 грн за долар проти 28,1127 грн за долар в п'ятницю, курс гривні до євро встановлений на рівні 33,3456 грн за євро проти 33,1744 грн за євро напередодні. /

Курси валют на 21 вересня:

USD - 28,1127 грн за 1 долар;

EUR - 33,1744 грн за 1 євро;

PLN - 7,4388 грн за 1 польський злотий;

RUB - 3,7406 грн за 10 російських рублів;

BYN - 10,9226 грн за 1 білоруський рубль;

TRY - 3,7233 грн за 1 турецьку ліру;

MDL -1,6908 грн за 1 молдавський лей.

GBP - 36,2007 грн за 1 фунт стерлінгів;

CHF - 30,8795 грн 1 швейцарський франк;

CNY - 4,1533 грн за 1 китайський юань.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 11:00 18 вересня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 28,18 гривень за долар, курс в покупці до 28,16 гривень за долар.

Курс євро в продажу виріс на 19 копійок до 33,42 гривень за євро. З урахуванням торгів на міжбанківському валютному ринку НБУ встановив на 18 вересня довідковий курс на рівні 28,17 грн / долар, підвищивши його в порівнянні з 17 вересня (28,09 грн)