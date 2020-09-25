В Україні перестануть приймати частину грошей: від яких купюр потрібно позбутися

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Оновлено 17:54 Пт, 25 Вересень 2020 Телеграф Фото: bank.gov.ua
З 1 жовтня 2020 року НБУ виводить з обігу монету номіналом 25 копійок і старі банкноти до 2003 року.

Монети номіналом 25 копійок і все банкноти гривні старих зразків, введені в обіг до 2003 року, перестають бути засобом платежу при здійсненні розрахунків готівкою і будуть вилучені з обігу з 1 жовтня 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Національний банк буде активно виводити з обігу паперові банкноти 1 і 2 гривні і монети 1 гривня зразка 1996 року, замінюючи їх на відповідні обігові монети зразка 2018 року.

Нацбанк пояснює, що монети номіналом 25 копійок зараз не розмінюються через вилучення з обігу монет номіналами 1, 2 і 5 копійок, що сталося в минулому році.

На думку банку, тепер ця проблема вирішиться. Вилучення з обігу монет номіналом 25 копійок спростить розрахунки готівкою.

 

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Таким чином з 1 жовтня 2020 року всі магазини, ресторани, сфера побуту повинні припинити їх приймати, а залишки таких монет і банкнот - до 16 жовтня здати в каси банків України для зарахування на рахунки.

У той же час громадяни зможуть без обмежень і безкоштовно обміняти монети номіналом 25 копійок і старі банкноти, введені в обіг до 2003 року, на монети і банкноти інших номіналів і зразків протягом наступних трьох років.

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НБУ, Купюра, Банкноти, Монети.

Автор:

Телеграф
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