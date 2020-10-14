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Долар почав дорожчати: курс валют в Україні на 14 жовтня

Долар почав дорожчати: курс валют в Україні на 14 жовтня
10:37 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay
Які валюти подорожчали, а які залишилися на місці станом на 14 жовтня.

На середу, 14 жовтня 2020 року, офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,24 грн / долар.

Про це повідомляє сайт Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок, 14 жовтня, встановлені на такому рівні:

  • 28.2481 грн за долар;

  • 33.3398 грн за євро;

  • 0.36701 грн за російський рубль;

  • 7,4329 грн за польський злотий.

У порівнянні з 13 жовтня курс всіх зазначених валют майже не змінився. Курс долара виріс на 4 копійки, євро - залишився на тому ж рівні, курс рубля виріс на 20 копійок.

Правда, фізичні особи не можуть безпосередньо купувати валюту у Нацбанку за офіційним курсом - на міжбанку курс вище.

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Так, вчора на міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу виріс на 6 копійок - до 28,31 гривень за долар, курс в покупці - до 28,29 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 9 копійок - до 33,44 гривень за євро.

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Курс валют.

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Телеграф
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