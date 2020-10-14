Долар почав дорожчати: курс валют в Україні на 14 жовтня

На середу, 14 жовтня 2020 року, офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,24 грн / долар.
Про це повідомляє сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок, 14 жовтня, встановлені на такому рівні:
28.2481 грн за долар;
33.3398 грн за євро;
0.36701 грн за російський рубль;
7,4329 грн за польський злотий.
У порівнянні з 13 жовтня курс всіх зазначених валют майже не змінився. Курс долара виріс на 4 копійки, євро - залишився на тому ж рівні, курс рубля виріс на 20 копійок.
Правда, фізичні особи не можуть безпосередньо купувати валюту у Нацбанку за офіційним курсом - на міжбанку курс вище.
Так, вчора на міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу виріс на 6 копійок - до 28,31 гривень за долар, курс в покупці - до 28,29 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 9 копійок - до 33,44 гривень за євро.