Євро, рубль і злотий різко впали в ціні: курс валют в Україні 29 жовтня

На 29 жовтня ситуація на валютному ринку України така: долар продовжує зростати, євро, польський злотий, російський рубль різко впали.

Про це повідомляє Національний банк України.

Офіційний курс валют в Україні станом на 29 жовтня 2020 року виглядає так:

28,3989 грн за долар (+3 коп.);

33,3133 грн за євро (-24 коп.);

0,3609 грн за російський рубль (-10 коп.);

7,2075 грн за польський злотий (-12 коп.).

Якщо 28 жовтня євро продовжило зростати, і стало дорожчим на 6 копійок, то вже 29 жовтня ця валюта подешевшала на 24 копійки у відношенні до гривні.