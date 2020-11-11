Подорожчання долара і зростання цін: Іосуб оцінив ідею Милованова друкувати гроші під час локдауна

Екс-міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що в умовах посилення корона-кризи в Україні слід ввести локдаун і друкувати гроші. В експертних колах ця ідея викликала максимально багато питань.

На прохання «Телеграфа» слова Милованова прокоментував старший аналітик «Альпарі» Вадим Іосуб.

«Складно охарактеризувати подібні заяви якось інакше крім як - дурість. Очевидно і загальновідомо, що будь-яка емісія, будь друкування незабезпечених грошей призводить до зростання інфляції і до зростання девальвації. І посилання на досвід інших країн - недоречні », - підкреслює Вадим Іосуб.

За його словами, за часів кризи 2008 року (велика рецесія) і зараз на тлі коронакризи, активно друкують гроші в США і країнах ЄС. Але їх досвід ніяк не застосовний до України та інших країн з ринками, що формуються.

«Долар і євро є світовими валютами. У США і ЄС дуже низька інфляція, нижчі таргета (нижче, ніж їм хотілося б, менше 2%). І дуже низькі інфляційні очікування. Мало того, що інфляція низька, так населення і підприємства ведуть себе так, немов вона і далі буде низькою. Третій фактор - у США і ЄС є великі борги, але борги у своїй валюті (у Штатів - в доларах, у ЄС - в євро). А в України, як у будь-якої іншої країни, що розвивається - борги в іноземній валюті, висока інфляція, високі інфляційні очікування », - пояснює аналітик.

Тому, продовжує він, надруковані українські гроші тут же виявляться на валютному ринку - люди масово побіжать купувати долари і євро. Відповідно, іноземна валюта подорожчає. Це призведе до зниження доходів населення у валютному еквіваленті, в реальному вираженні. Тобто, грошей будемо отримувати більше, а купити на них можна буде менше.

«Один із наслідків зростання курсу - складніше буде обслуговувати держборг, виражений у валюті, - попереджає Вадим Іосуб. - На нього доведеться витрачати більше коштів з держбюджету. З огляду на вищевикладене, від емісії буде набагато більше шкоди, ніж користі. І з точки зору добробуту населення, і з точки зору держбюджету ».

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