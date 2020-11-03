Загроза імпічменту і новий карантин: що буде з курсом долара найближчим часом

Як нові виклики (друга хвиля пандемії коронавірусу і ситуація з КСУ) можуть відбитися на стабільності гривні? На ці питання «Телеграфу» відповів фінансовий експерт, економіст Олексій Кущ.

«Друга хвиля коронавірусу була прогнозованою. І все-одно багато хто опинився до неї не готові. І не тільки в Україні. Ми бачимо, як одна за одною країни з найбільшими економіками (Великобританія, Франція, Німеччина) відправляються на карантин різного ступеня м'якості-твердості. Безумовно, все це буде відображатися на темпах зростання економік цих країн, на темпах відновлення світової економіки », - підкреслює експерт.

Він звертає увагу, що НБУ вже попередив - зовнішньоторгові умови для українських товарів погіршуються.

«Очікується зниження цін на залізну руду, млява динаміка цін на метал. При цьому ціни на енергоресурси, які ми імпортуємо, ростуть. Тобто, наш експорт стає дешевшим, а імпорт - дорожчим. Зрозуміло, що все це негативно позначається на курсі нацвалюти. Катастроф поки немає. У нас спостерігається профіцит платіжного балансу, при якому гривня не може бути слабкою. Але нашарування ряду негативних факторів можу вдарити по нацвалюті », - попереджає Олексій Кущ.

Серед таких факторів він називає вихід нерезідентів з ринку українських облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП). При цьому, підкреслює експерт, Нацбанк створює для нерезидентів «ліфти ліквідності», що допомагає їм виводити гроші. Замість того щоб вливати їх у нашу знекровлену економіку.

«До того ж, - продовжує Олексій Кущ, - ми стоїмо на порозі повномасштабної конституційної кризи. Фактично всі органи влади за останні 5 років як інституції девальвували в очі суспільства. І парламент, і інститут президента. А інституції - це ті внутрішні підпори, які тримають державу. Конституційний суд залишався однією з небагатьох інституцій, одягнених довірою. В якомусь роді - останнім запобіжником від руйнування державних інститутів. А зараз вибивають і цю підбору. Відбувається системне девальвування КСУ як інституції за рахунок вкидання в інформаційний простір різного роду інформації. Ми стоїмо на порозі демонтажу цієї структури. Якщо Зеленський перезавантажить Конституційний суд так, як йому хочеться, він виб'є останню підпірку системи державності. І ми отримаємо анархо-капіталістичну модель країни, де роль головних анархістів виконують не революційні вожді, а кілька олігархів ».

Зрозуміло, що все, що відбувається може мати далекосяжні наслідки. Включаючи остаточний підрив довіри західних партнерів у правову систему України. Захід може поставити на паузу співпрацю з Україною з боку міжнародних фінансових органів - МВФ, Світового банку. Бачимо ми і суттєве охолодження зі сторони ЄС (знаменита фраза, що «ЄС не банкомат). До того ж, ситуація навколо КСУ здатна спровокувати серйозну внутрішню кризу, прогнозує Олексій Кущ.

«Зеленського можуть звинуватити в антиконституційних діях, спробують провести гібридну процедуру імпічменту (реальну за нашим законодавством провести неможливо). А якщо політична система піде в рознос, в рознос піде і курс валют, - підкреслює експерт. - І якщо пару місяців тому можна було очікувати зміцнення гривні, то зараз бачимо поступальний рух до 29 грн за долар. В останні роки за цей психологічний рубіж нацвалюти не йшлося».

Автор: Андрій Пітонов