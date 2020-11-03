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Грошей немає: чи готова Україна до нового локдауну і чи переживуть українці посилення карантину

Грошей немає: чи готова Україна до нового локдауну і чи переживуть українці посилення карантину
15:07 Сьогодні Телеграф

Коронавірусна хвиля все сильніше накочується на весь світ в цілому і Україну зокрема. Ряд країн почали вводити повторний карантин. Чи готова до цього Україна? Наскільки фінансово, психологічно і соціально ми можемо вводити локдаун? Ось, що думають з цього приводу опитані «Телеграфом» експерти.

Співзасновник Українського інституту майбутнього і Центру економічного відновлення Анатолій Амелін вважає, що психологічно українці зараз більше готові до карантину, ніж навесні. А ось економічно - немає.

«Статистика, яку щодня бачать українці (від 6 до 8 тисяч хворих на добу), звичайно, впливає на них. До того ж, практично в кожного в оточенні вже є люди, які перехворіли на коронавірус, - зазначає експерт. - Так що психологічно до посилення карантину ми зараз більш готові, ніж навесні. Чого не скажеш про економічну складову».

Анатолій Амелін

Анатолій Амелін нагадує, що в результаті весняного локдауна близько двох мільйонів українців позбулися доходів. І вийти на колишній рівень багато хто не зміг досі. Загальні доходи впали практично у всіх. І це - на тлі падіння гривні, що також зіграло свою роль.

«Другого такого локдауна, як був навесні, швидше за все, ми не переживемо. Європа в середньому втратить 7-11% ВВП, Україна, за нашими даними, до 5% ВВП. Але ж у нас дуже різний рівень доходів і міцності, - пояснює Анатолій Амелін. - Якщо ж буде новий жорсткий локдаун, ми втратимо ще більше ... Це може призвести до соціальних потрясінь, а також політичної кризи ».

Інвестиційний банкір, фахівець відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса наголошує: «До карантину, локдауну неможливо бути готовими. Відповідні рішення ухвалюють, коли немає іншого виходу. Це завжди втрата для економіки. До речі, наша економіка на цей момент не виснажена фінансово ».

Сергій Фурса

За словами експерта, рішення про карантин тої чи тої жорсткості ухвалюється, виходячи не з того - може витримати або не може наша економіка, а виходять з даних медиків - здатна чи ні наша медична система впоратися з потоком хворих.

«Якщо буде локдаун, то втрати будуть - плюс-мінус, як це було в квітні-травні», - прогнозує Сергій Фурса.

Засновник Соціально-психологічного центру "Розвиток", психолог-консультант, кандидат психологічних наук Олена Рихальська вважає, що суспільство не готове до нового - жорсткішого - карантину. Перш за все, тому що немає відповідної підтримки з боку влади.

«З огляду на зростання захворюваності і напругe, яку відчуває наша медична система, нові обмежувальні заходи, швидше за все, потрібні. Але не можна, як навесні, просто «закрити» країну, не надавши жодної допомоги - ні звичайним людям, ні бізнесу в цілому, - впевнена експертка. - Люди розгублені, загострилися психічні захворювання. Жінки бояться народжувати ... Все тому що ніхто не чекає підтримки від держави. Ми як на безлюдному острові, де кожен повинен виживати самостійно».

Олена Рихальська

Олена Рихальська попереджає: то, як поводяться влада з українцями, може вилитися в соціальний вибух небувалої сили.

«У людей збільшилася почуття тривожності, вичерпалися фінансові запаси. Особливий контраст на тлі інших країн, де люди на карантині отримують практично повне забезпечення з боку держави. А у нас люди втрачають роботу, втрачають гроші, втрачають віру, - підкреслює кандидат психологічних наук. - Звичайна ситуація. В одному приміщенні закриті «на карантин» чоловік, дружина і дитина. Він втратив роботу (або відправлений у відпустку «за свій рахунок»), грошей немає ... Дружина дивиться з докором, дитина просить шоколадку. Відбуваються сімейні мікро-вибухи, які можуть привести до чогось більш глобального і страшного. Вся ця ситуація - бомба уповільненої дії. Накопичуються негативні емоції, які можуть вистрілити ».

Говорячи про загрозу революції, психолог відповіла: "У такій країні як Україна, де дуже довго терплять, може бути всяке. У якийсь момент ситуація може перерости в потужний соціальний вибух".

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Автор: Андрій Пітонов

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Все по темі:

Карантин, Анатолий Амелин, Україна, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
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